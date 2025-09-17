C’è la conferma. Domenica cavalli in pista

Nessun rinvio e nessun annullamento: la sessione autunnale delle Corse di addestramento si farà regolarmente. A sciogliere i dubbi è stato il Collegio dei Capitani e delle Contrade, che con una nota ufficiale ha messo fine alle voci di un possibile stop. L’appuntamento è quindi confermato per domenica alle ore 10, quando in pista torneranno protagonisti cavalli e fantini in un momento sempre molto atteso dal mondo paliesco legnanese. Nelle ultime ore era circolata un po’ di preoccupazione attorno all’effettivo svolgimento della riunione: le iscrizioni, infatti, non sembravano particolarmente numerose e si parlava di appena una decina di cavalli pronti a prendere parte alle prove. Un numero ridotto rispetto ad altre edizioni, ma non sufficiente a giustificare un annullamento. A confermarlo è stato il Gran Maestro del Collegio, Raffaele Bonito, affiancato dal suo vice Tiziano Biaggi e da tutto il Direttivo: "Le corse di addestramento di domenica 21 settembre si svolgeranno regolarmente".

Le Corse di addestramento non sono semplici prove tecniche: per le contrade rappresentano un passaggio fondamentale nella costruzione del rapporto di fiducia tra cavallo e fantino, oltre che un’occasione preziosa per testare condizioni fisiche e caratteristiche di ciascun soggetto. Sono momenti che aiutano a capire chi potrà essere protagonista nelle grandi sfide del futuro e, al tempo stesso, costituiscono un banco di prova per i fantini stessi, chiamati a misurarsi con le dinamiche di corsa e con la tensione che si respira anche in contesti non ufficiali. Resta naturalmente da capire quale sarà il numero effettivo di cavalli presenti in pista. La stima iniziale parla di dieci iscritti, ma non si escludono ulteriori adesioni nei prossimi giorni.

Ch.So.