Causò incidente. Pena definitiva 6 anni e 3 mesi

È stata fissata in via definitiva a sei anni e tre mesi la pena per Destiny Okunzuma, il 27enne nigeriano residente a Trecate, responsabile del tragico incidente stradale del 9 ottobre 2022 in cui persero la vita Daniela Cassina, 48 anni, e Gabriella Andreasi, 63 anni, entrambe cittadine dell’Alto Milanese (nella foto). La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso, ma con una riduzione di pena rispetto ai sette anni e mezzo inflitti in primo grado. Okunzuma, ubriaco e senza patente al momento del fatto, aveva tamponato con violenza l’auto delle due donne nel Novarese, mentre rientravano da un festival di musica gospel a Novara, poi era fuggito nei campi senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce, finché non è stato rintracciato dai carabinieri che lo avevano fermato. Le vittime, molto conosciute nella zona per il loro impegno musicale, facevano parte del coro Let’s Gospel di Nerviano.

Cassina era anche la moglie dell’ex sindaco leghista di Nerviano, Massimo Cozzi. Nel violento impatto altri due coristi rimasero feriti, fortunatamente in modo non grave. Il processo si era svolto con rito abbreviato, consentendo all’imputato una pena ridotta. Con la decisione della Cassazione, si chiude ora anche l’ultimo capitolo giudiziario della vicenda. Ma resta l’amarezza per due vite spezzate e per una condanna che, per i familiari e la comunità, appare troppo lieve rispetto alla gravità dei fatti

Christian Sormani