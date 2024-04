Castano, tutti in pista. Prima Soi Sprint. Nazionali e promesse su distanze inedite

Le speranze dell’atletica azzurra si sono ritrovate ieri pomeriggio al Comunale di Castano per la prima edizione di Soi Sprint, un insieme di tante corse veloci, sulle varie distanze cosiddette spurie, cioè non simili a quelle tradizionali, di 80, 150, 300 e mille metri, concluse dalle prove di staffetta svedese (dove ogni staffettista ha corso una distanza differente rispetto al compagno di squadra, 100, 200, 300 e 400 metri). "La nostra polisportiva Oratoriana Inverunese già nel corso dell’anno organizza diverse manifestazioni di basket, volley e la corsa campestre autunnale. Ci mancava però una competizione su pista. Quest’anno l’abbiamo fortemente voluta e organizzata grazie alla disponibilità del Comune di Castano, perché purtroppo ad Inveruno manca una pista di atletica. Con la Fidal – afferma il vicepresidente Soi, Stefano Garavaglia – abbiamo promosso questo evento per Assoluti, dalla categoria allievi e oltre, che, collocato a ridosso dell’inizio della stagione, diventa una ottima occasione per gli atleti al fine di testare il grado di preparazione sinora raggiunto". "Abbiamo voluto una gara sulle distanze spurie perché rara e perché siamo ancora in fase di avvicinamento alla stagione agonistica. Una scelta che è stata apprezzata dagli atleti, presenti qui in un buon numero". Di rilievo la partecipazione di podisti già nell’orbita della nazionale, per le staffette - la bresciana Alessandra Bonora e il torinese Brayan Lopez - e di giovani promesse. Tra questi l’arconatese Simone Tanzilli, già campione italiano under 23 sui 500 metri, che corre con i colori della Riccardi Milano. Suoi i migliori tempi nelle prove degli 80 e 150 metri (rispettivamente 9.04 e 15.98). "Quest’anno focalizzerò la mia attività sulla distanza dei 100 metri con l’obiettivo di ottenere qualche buon risultato dopo che negli anni scorsi ho conquistati titoli nella distanza doppia" commenta. "Ho voluto partecipare a questa gara anche se l’avvio di stagione non è prossimo per riprendere confidenza con i tempi".

La Soi ha gareggiato con i suoi Assoluti Lorenzo Garavaglia, Emma Oldani, Alessia Gorla, Margherita Cucchetti, Camilla Ballocchi, Davide Invernizzi e Filippo Ramponi. In gara anche atleti della Ala di Abbiategrasso, dell’Atletica Legnano e della giovane formazione Tigers di Tradate. Oltre a quelli ottenuti da Tanzilli, i migliori tempi a questa prima Soi Sprint sono stati quelli fatti registrare da Gaia Pedreschi (Atl. Brescia) 80 e 150 metri donne, Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) 300 donne, Ludovica Megna (Stronese) 1000 donne, Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) 300 uomini e Luciano Spettoli (Alessandria) 1000 uomini.