Case in comunità 300mila euro per gli anziani

Fondazione Cariplo finanzia il progetto “Case in comunità“ della Fondazione Sant’Erasmo con 300mila euro. Il piano concentra l’attenzione sulla popolazione anziana del quartiere Canazza: servizi a domicilio, spazi da condividere e interventi mirati. A fianco di Sant’Erasmo, capofila di un partenariato, ci sono associazioni, Comune e Asst. L’operatività si prolunga fino a maggio 2027. Si sviluppa su due linee-guida: il sostegno alle situazioni conclamate di necessità, attraverso interventi diretti a domicilio e con azioni di servizio a supporto dell’assolvimento dei bisogni primari (salute, alimentazione, trasporti); lo sviluppo di azioni di informazione, incontro e aggregazione, volte a favorire la socialità e a permettere il potenziamento degli spazi di monitoraggio per l’individuazione di situazioni di bisogno.

Tre i target identificati: i residenti anziani in condizioni critiche di conclamata povertà materiale e privi di caregiver (si stima di selezionarne almeno 70, per i quali saranno attivati almeno 2 servizi diretti di natura socio-sanitaria, socio-assistenziali e/o di sostegno economico); i residenti anziani in condizione di potenziale impoverimento materiale o relazionale (il progetto mira a selezionare, per lo più nel quartiere Canazza, circa 150 utenti da servire attraverso il progetto di custodia sociale e con le attività di socializzazione); una platea più ampia, costituita dalla popolazione residente in città, a cui saranno rivolti eventi di sensibilizzazione sul tema dell’invecchiamento.

Silvia Vignati