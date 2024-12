Blitz alle case popolari dell’Aler. Sgomberati quattro abusivi: "Non c’è spazio per chi occupa"

Dopo le denunce dei residenti e le sollecitazioni del gruppo consiliare del Pd, la polizia locale ha effettuato una serie di controlli nelle case popolari della città, nello specifico tra via Fusè e via Boccherini, dove era stata segnalata la presenza di alcuni occupanti abusivi. Al termine dell’operazione, gli agenti hanno identificato e denunciato per occupazione abusiva di edifici quattro soggetti, due italiani e due egiziani senza fissa dimora. I quattro avevano occupato un’abitazione al pianterreno di via Boccherini, entrando da una finestra che avevano forzato, nonostante le pessime condizioni dell’alloggio fossero note da tempo.

"L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di supporto per il recupero e la riassegnazione degli alloggi popolari, destinati a soddisfare le necessità abitative delle persone in regola con le normative di accesso alle case, basate su graduatorie – commenta l’assessore Chiara Bonomi -. L’edificio liberato è stato murato ed è una delle prime volte che questo accade ad Abbiategrasso. In questo modo cerchiamo di impedire nuove intrusioni e consentire le manutenzioni necessarie prima della riassegnazione". Toccherà ora ad Aler provvedere alla pulizia degli spazi e alla consegna dell’unità abitativa agli aventi diritto. Da inizio anno a oggi sono stati effettuati 17 sgomberi di appartamenti Aler (dnunciando 30 persone. In uno degli alloggi erano state trovate bici rubate e altro materiale di provenienza furtiva. In un’altra circostanza è stato denunciato un cittadino che nascondeva droga e contanti.