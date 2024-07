Case Aler, regna solo il degrado: "Ora servono azioni concrete"

"In sei mesi e stato fatto poco o nulla per risolvere i problemi nelle residenze Aler della città. Diciamo che la situazione é persino peggiorata". Lo affermano i consiglieri comunali del Pd che assieme al consigliere regionale Simone Negri sono ritornati a far visita nelle aree dove insistono le case Aler. "Un esempio emblematico in via Cervi. In quello che dovrebbe essere uno spazio comune ad uso dei residenti a gennaio avevamo trovato scarti di ogni genere. In questi mesi questo stesso spazio è diventato un alloggio abusivo. Dentro c’è un frigorifero, un divano e i resti che testimoniano una occupazione, indubbiamente abusiva. Sul fondo abbiamo trovato uno sversamento di liquami. Chi abita al piano superiore aveva segnalato I miasmi all’Aler. Sono usciti con uno spurgo, la situazione è migliorata per qualche giorno e poi lo stesso problema si è riproposto". Il Pd farà una proposta all’amministrazione comunale affinchè questi spazi comuni tornino a svolgere il compito per il quale erano stati pensati.

"Per sistemarli non servono finanziamenti eccezionali. Ci vogliono dei progetti seri e concreti che l’amministrazione comunale può predisporre coinvolgendo le cooperative sociali, le associazioni e le parrocchie del territorio. Basterebbero poche migliaia di euro per avviare dei progetti di coesione rivolto in particolare ai giovani come spazi compiti, scuole di teatro e spazi gioco. Proprio quello che oggi manca tra questi palazzi". G.Ch.