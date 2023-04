Casa distrutta dai ladri Razzia e 30mila euro di danni

di Christian Sormani

Un cane preso prima a sassate e poi narcotizzato. Una casa completamente svaligiata e fatta letteralmente a pezzi alla ricerca di metalli preziosi. Ancora ladri in azione nelle villette fra Canegrate e Parabiago. Nei giorni scorsi una banda è riuscita ad entrare in una casa della frazione Ravello di Parabiago mettendola completamente a soqquadro. La casa è stata quasi distrutta: è stata sollevata una vasca da bagno, smontato i faretti nel cartongesso oltre che la parte bassa della cucina. Il tutto per cercare oggetti preziosi, forse con l’utilizzo di un cerca metalli professionale visto che sono praticamente andati a colpo sicuro. I ladri hanno poi preso di mira il cane spruzzandogli sostanze urticanti, prima di averlo colpito più volte per fargli del male. Infine si sono diretti con sicurezza verso gli oggetti di valore ed i contanti. Il valore del colpo si aggira attorno ai 30 mila euro e oltre a questo bisogna aggiungere anche le migliaia di euro di danni provocati all’interno dell’abitazione. Sembra si tratti di una banda esperta in colpi del genere che gira con il metal detector per scovare ovunque oggetti e preziosi, come capitato qualche settimana fa in alcune abitazioni di Canegrate e San Giorgio su Legnano. A Canegrate la banda era entrata in azione tranciando come il burro le sbarre alle finestre di una abitazione di via Torino.

Anche in quel caso all’interno della villetta i ladri avevano aspettato che il proprietario uscisse per entrare in azione. Poi una volta scavalcato, all’interno si sono messi a cercare in ogni dove oggetti e preziosi, scappando poi con una bicicletta elettrica di valore. A Ravello invece non sono state toccate le auto presenti all’interno dei box, nonostante la presenza delle chiavi. In ogni caso non si tratta di sprovveduti, ma di una banda organizzata che usa oggetti sofisticati come trancia metalli a batteria in grado di taglia tondini anche da due centimetri senza alcun problema. Unica annotazione degna di cronaca per quanto riguarda l’ultimo colpo andato a segno a Ravello, la presenza di un cuore disegnato nel bagno della famiglia che ha subito il furto. A Canegrate invece i ladri avevano spruzzato un profumo di marca trovato bagno del proprietario della villetta.