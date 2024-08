Casa di Comunità, lavori al via. Nuovi servizi, ma prima i disagi

Casa di Comunità: lavori in partenza. Si lavora per ampliare la struttura sanitaria tra via Mazzini e via XXIV Maggio dove è in avvio il cantiere relativo alla realizzazione dell’ampliamento della Casa di Comunità bustese nella quale Regione Lombardia si è impegnata ad implementare un’assistenza sanitaria di prossimità ampia ed efficiente per la cittadinanza.

È un progetto di grande rilevanza interamente finanziato dal Piano nazionale ripresa e resilienza per 2,6 milioni di euro quello relativo alla Casa di Comunità di Busto Garolfo, realizzata da Asst ovest milanese in base agli indirizzi di Regione Lombardia. Questi i servizi che offrirà: una presenza infermieristica almeno per 12 ore su tutta la settimana, un sistema integrato di prenotazioni, un punto unico d’accesso, l’ambulatorio di continuità assistenziale, l’area vaccini e area prelievi, gli ambulatori per servizi di cure primarie, diagnostici e specialistici, servizi di assistenza domiciliare integrata, l’ufficio integrazione con i servizi sociali per la cronicità, il consultorio familiare, i programmi di screening, le sale riunioni anche per la partecipazione della comunità, gli uffici amministrativi e le altre aree tecniche.

Ci saranno quindi per un certo periodo di tempo dei disagi alla cittadinanza dovuti alla presenza del cantiere e purtroppo si dovrà procedere al taglio di alcuni alberi che saranno però compensati con nuove piantumazione per non imporverire il verde.

Ch.S.