Arriva il colpo di scena. A sorpresa ecco il cartellone del Tirinnanzi

Lenano, 19 settembre 2023 – Il ricorso pendente al Tar per l’aggiudicazione della gestione? Non preoccupa per nulla e non preoccupa neppure la concorrenza, che anzi spinge a far meglio, oppure la dimensione limitata del bacino d’utenza di riferimento di una città di provincia come Legnano. Per dimostrare che la stagione 2023/24 del teatro "Città di Legnano – Tirinnanzi" parte sotto i migliori auspici, dunque, i nuovi gestori di Ad Management non si sono limitati a manifestare ottimismo, ma lo hanno tradotto in termini concreti.

L’esordio dei nuovi gestori è avvenuto con la presentazione della stagione a cui hanno preso parte ieri, nel teatro di piazza IV Novembre, Alessandro De Luigi, amministratore delegato di AD Management srl, il direttore artistico Filippo De Sanctis, l’assessore alla Cultura del Comune di Legnano, Guido Bragato, oltre Angelo Pisani, Katia Follesa e Scintilla, tre degli artisti che calcheranno i legni del palcoscenico legnanese in questa stagione. Si parte il 20 ottobre alle 21, con la voce di Alice per "Alice canta Battiato", per proseguire poi con un programma che mette insieme musica, prosa, comici e cabaret, danza e family show, strutturato secondo le indicazioni dell’Amministrazione legnanese e dunque attraverso rassegne di diversi generi.

"Vogliamo entrare nella viva Città di Legnano in punta di piedi ma allo stesso tempo introducendo nel panorama delle iniziative culturali cittadine un robusto programma che vede alternarsi 53 spettacoli di diverso genere – ha detto il direttore artistico De Sanctis -. In esso è ben rappresentata la prosa, la vera anima culturale del cartellone, che vedrà sul palco legnanese alcune delle principali produzioni di teatri stabili nazionali e alcune opere di teatro a vocazione più sperimentale, senza tradire però il gusto della classicità". Impossibile elencare tutti i nomi che si alterneranno nel teatro legnanese e che hanno adeguato spazio nel programma reperibile al sito www.teatrotirinnanzi.it ma è certo che un programma di tale dimensioni è studiato per fare numeri e accontentare il gusto di tutti: "Agli spettatori del Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi facciamo la promessa di una stagione esplosiva".