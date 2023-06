Carol Maltesi, il papà Fabio: "Solo 30 anni per un mostro. Questa non è giustizia"

Rescaldina, 13 giugno 2023 - "Non ho parole: 30 anni per un mostro maledetto!". Fabio Maltesi, padre di Carol, si sfoga così sui social dopo la sentenza con la quale l'assassino di sua figlia, Davide Fontana, si è salvato dall'ergastolo dovendo scontare una pena di 30 anni di carcere.

Il 44enne bancario aveva aver ucciso la fidanzata Carol Maltesi, 29 anni, nella sua casa di Rescaldina e aver poi disperso i suoi resti, fatti a pezzi, in provincia di Brescia.

Uno sfogo raccolto anche dagli amici del padre che hanno commentato sotto il suo post, come Gianni: "Ti sono vicino in questo momento di rabbia e sconforto. Trovo assurda questa sentenza per un delitto così atroce. Sappiamo che trent'anni non se li farà. Mentre qualcuno ha già copiato le modalità di quel criminale..... Che schifo, se poi la giustizia è questa... ti abbraccio forte". La sentenza aveva creato malumore anche fra gli altri parenti di Carol, come la zia Anna che in tribunale aveva detto: ""È una vergogna, mia nipote l'ergastolo lo ha avuto a vita, così come sua madre e il mio nipotino”.

"Lascio tutto nelle mani di Dio, è una vergogna - ha ribadito tra le lacrime - ci aspettavamo l'ergastolo, anche se a mia sorella non interessava, perché tanto niente le riporterà Carol. Con tutto quello che succede tra dieci anni sarà fuori e potrà rifarsi una vita, mia nipote a 26 anni non torna più”.