Cap Holding nel capitale Ala: "Un’anomalia"

L’annunciato ingresso di Cap Holding nel capitale sociale di Ala, azienda che si occupa della raccolta rifiuti in numerosi Comuni della zona, ha acceso la polemica in città. È Franco Brumana (nella foto), consigliere del Movimento dei Cittadini, a criticare alcuni aspetti dell’operazione: Amga spa, controllata dal Comune di Legnano, rischia di perdere la maggioranza in Ala. "Stranamente non è stata coinvolta Agesp, che svolge questo servizio a Busto Arsizio e a Fagnano Olona – aggiunge Brumana -– Il sindaco di Legnano ha giustificato questa anomalia affermando che Agesp è stata volutamente esclusa, perché acquistata da una società di A2A, che è solo parzialmente pubblica. Questa esclusione è illegale. Inoltre la giustificazione non è credibile: Amga è già socia di Agesp in Neutalia, la società che gestisce l’inceneritore. Per la vendita delle quote, avrebbe dovuto indire una gara".

P.G.