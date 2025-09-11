Canegrate, un torneo di calcio in memoria di Tino Borneo

Canegrate (Milano), 11 settembre 2025 – Sabato 14 settembre, dalle 10, il Centro sportivo Sandro Pertini (via Terni 1) si vestirà a festa per accogliere la seconda edizione del “Memorial Tino Borneo”, un appuntamento che promette di regalare calcio giovanile di alto livello, ricordi preziosi ed emozioni autentiche.

Sul rettangolo verde scenderanno in campo gli Under 12 di alcuni tra i club più prestigiosi d’Italia: Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Como e Monza, oltre ai padroni di casa del Canegrate e alla Scarioni, la società dove lo stesso Tino Borneo aveva mosso i primi passi da calciatore. Un parterre d’eccezione che impreziosisce ancora di più un torneo nato per celebrare non solo il professionista, ma soprattutto l’uomo capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

"Questo torneo nasce per onorare il ricordo di un uomo meraviglioso e di un professionista indiscusso”, ricorda con emozione la moglie Ambra, che insieme alla figlia Carlotta custodisce e alimenta la memoria di Tino. E non mancherà un momento particolarmente toccante: circa cinquanta ragazzi, che in passato hanno avuto la fortuna di essere allenati da “Mister Tino”, torneranno a ritrovarsi sul campo per testimoniare con la loro presenza quanto siano ancora vive la passione, l’entusiasmo e l’empatia che sapeva trasmettere a ogni allenamento.

Dopo l’esordio dello scorso anno, già coronato da successo, l’edizione 2024 segna un deciso salto di qualità. “Dodici mesi fa erano presenti soltanto due squadre professionistiche; quest’anno ne avremo sei. È la prova che il Memorial ha saputo conquistare in poco tempo grande credibilità”, sottolinea con orgoglio Augusto Splendore, amico fraterno di Tino ed ex direttore sportivo del Canegrate. “La nostra ambizione è che diventi un appuntamento unico nel panorama calcistico nazionale, un punto di riferimento per il settore giovanile. Il filo conduttore sarà sempre quello che Mister Tino ripeteva ai suoi ragazzi: gioca e divertiti”.

Il “Memorial Tino Borneo”, organizzato dal Canegrate con il sostegno della famiglia, è dunque molto più di un torneo. È un omaggio sentito a un uomo che ha saputo unire sport e umanità, lasciando un’impronta indelebile dentro e fuori dal campo.

La presentazione ufficiale è fissata per il 12 settembre alle 21, sempre al Centro sportivo Sandro Pertini di Canegrate: sarà l’occasione per condividere ricordi ed emozioni, e per rinnovare insieme il desiderio di continuare a far vivere lo spirito di Mister Tino attraverso il calcio dei più giovani.