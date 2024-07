Canegrate si fa bella. Palazzetto e aree verdi: ecco i cantieri aperti

Tempo di lavori pubblici a Canegrate. Terminate le attività sportive, è stata sostituita la parte di pavimentazione in parquet della palestra "Falcone e Borsellino" in via Toti, danneggiata dall’allagamento dello scorso anno. Nei prossimi giorni sarà eseguita la verniciatura e la segnatura del terreno di gioco. In seguito verrà anche realizzata una pensilina di copertura della scala esterna a protezione dalle piogge, per prevenire situazioni analoghe. Intanto in via Bologna sono in corso i lavori nel parchetto pubblico. Alla sistemazione della pavimentazione in autobloccanti e colorazione del parapetto seguirà la sostituzione dei canestri e la verniciatura del campo per il gioco della pallacanestro.

In questi giorni sono stati installati i nuovi impianti per il gioco del basket come tabellone e canestri. Il comune non si ferma qua: iniziati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi in vie diverse del territorio comunale per un valore di 300.000 euro. L’opera è compresa nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale dell’aprile scorso.

Il progetto, redatto dai tecnici della Società partecipata Euro.PA Service S.r.l., è stato approvato a giugno e prevede un quadro economico complessivo finanziato oneri propri del bilancio comunale. I lavori avranno la durata di 60 giorni naturali e consecutivi e termineranno entro il 30 agosto prossimo.

Fra gli interventi previsti la costruzione di nuovi marciapiedi con cordolo in calcestruzzo, sottofondo in calcestruzzo e manto finale in conglomerato bituminoso fine; fresatura del manto stradale esistente su tutta la larghezza della carreggiata e riasfaltatura dello stesso tratto; rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in diverse strade comunali come via D’Annunzio, Udine, Basodino, Diaz, Asti, Brescia, Bergamo, Bormio, via Firenze, Stromboli e Cadorna. Continua poi il cantiere di piazza 24 Maggio, con un altro in via Bormio per la riconversione di una parte dei parcheggi non utilizzati in area verde attrezzata. Entrambi fanno parte del progetto Città metropolitana Spugna, che mira a realizzare molteplici interventi di Drenaggio Urbano Sostenibile per far sì che le città siano in grado di assorbire l’acqua piovana, soprattutto negli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti.

Il finanziamento del Pnrr, ottenuto dalla Città metropolitana, pari a 50.194.050 euro, consentirà di riqualificare un’area complessiva pari a 530mila metri quadrati attraverso 90 interventi in 32 Comuni.