Canegrate senza Internet: "Disagi per tanti cittadini"

Mezzo paese senza rete internet. A Canegrate continua il disagio per migliaia di cittadini rimasti orfani dei collegamenti, soprattutto di quelli ad alta velocità.

Dallo scorso lunedì il paese si trova parzialmente isolato.

Il violento temporale che si è abbatutto lunedì notte, accompagnato da una serie di fulmini intensi, ha danneggiato molte seriamente le linee Adsl e telefoniche in diverse aree del comune, dalla zona della Baggina a quella delle Cascinette.

Di conseguenza, numerosi cittadini, clienti di vari operatori, subtutti Tim e Vodafone, sono ancora senza connessione.

I centralini delle compagnie sono sommersi di segnalazioni e reclami, con molti residenti frustrati dalla situazione che non si è assolutamente risolta.

"Io stesso jn famiglia sono senza collegamento - ha ammesso il sindaco Matteo Modica -. So molto bene che ci sono molti cittadini nelle mia stessa condizione purtroppo".

Tim e Vodafone hanno assicurato che entro 72 ore il guasto sarebbe stato risolto ma per il momento non è cambiato assolutamente nulla con gravi e importanti ripercussioni anche per qualche attività commerciale oltre che naturalmente per i liberi professionisti che lavorano in paese da casa".

Christian Sormani