A Canegrate piantumati nuovi alberi. Il verde cittadino rinasce dopo la tempesta del luglio 2023

Canegrate (Milano), 14 marzo 2025 – Il 24 luglio 2023 resterà una data impressa nella memoria di Canegrate. La tempesta che si abbatté sulla città quel giorno lasciò dietro di sé danni ingenti, tra cui la perdita di un terzo del patrimonio arboreo. Una delle immagini simbolo di quella devastazione fu l’abbattimento di uno degli abeti della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”.

Oggi, a distanza di mesi, un nuovo scatto racconta una storia diversa: quella della rinascita. L’amministrazione comunale, in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), ha completato la piantumazione di 21 nuovi alberi nei giardini della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, della scuola primaria “Aldo Moro” e nel parco giochi di via Redipuglia. La specie scelta è il liquidambar, un albero resistente e adattabile, ideale per l’ambiente urbano e per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Con le sue foglie dai colori cangianti, donerà ombra e frescura agli spazi dedicati ai bambini.

Questo intervento rientra in un più ampio piano di ripristino del verde pubblico, che non solo risponde ai danni causati dal maltempo, ma compensa anche la perdita di alberi abbattuti in passato a causa dell’infestazione del tarlo asiatico. All’epoca, la rimozione delle piante infestate fu una scelta obbligata per arginare la diffusione del parassita e proteggere la salute dell’intero ecosistema urbano. La piantumazione di nuovi alberi non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto dell’amministrazione per restituire a Canegrate il suo verde e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La collaborazione tra Comune ed ERSAF dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per la tutela dell’ambiente e la promozione di iniziative sostenibili. Dopo la tempesta, Canegrate rinasce, con radici più forti e uno sguardo rivolto al futuro