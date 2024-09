Canegrate, inaugurato il 24esimo defibrillatore. Ma la diffusione dei Dae è ancora bloccata

Canegrate (Milano), 16 settembre 2024 – Un nuovo defibrillatore ha trovato spazio a Canegrate, l’ennesimo dei circa 400 collocati nell’Alto Milanese, ma i rappresentanti di 60milavitedaslavare, l’associazione che si occupa di tenere viva la cultura dell'emergenza per contrastare la Morte Cardiaca Improvvisa, saranno a Roma mercoledì per “spingere” una volta di più la politica nazionale a emanare i decreti attuativi necessari per favorire la diffusione dei defibrillatori.

Quello inaugurato ieri a Canegrate al termine della messa solenne è il 24esimo defibrillatore, è completamente automatico e non necessità della pressione del tasto per erogare la scarica, operazione svolta in autonomia dal software. Nell'Alto Milanese sono circa 400 i defibrillatori presenti in postazioni pubbliche o all'interno di impianti sportivi, aziende, condomini ma nonostante la diffusione il loro utilizzo in situazioni di emergenza resta ancora un tabù.

Il presidente di 60milavitedasalvare, Mirco Jurinovich

“L'approvazione della legge 116/2021 avrebbe dovuto favorirne la diffusione e l'utilizzo ma la mancata emanazione di alcuni fondamentali decreti attuativi rende vani gli sforzi sin qui fatti – spiega Mirco Jurinovich, presidente di 60milavitedaslavare -. Tra i principali articoli ancora in attesa di applicazione l'adozione dell'app nazionale da parte delle centrali 118 per l'attivazione della rete di first responder e la campagna informativa nazionale”.

"Per avere delucidazioni e chiedere una rapida soluzione . prosegue - mercoledì 18, in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale del Cuore, saremo a Roma insieme alla principali realtà nazionali che si occupano di defibrillazione pubblica, per confrontarci con i rappresentanti del mondo politico nel corso della conferenza dal titolo "La morte cardiaca improvvisa - attuazione della legge 116/2021 per la diffusione dei defibrillatori" che si terrà, sotto l'egida della presidenza del Senato, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva"