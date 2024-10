Canegrate, furgone resta incastrato nel sottopasso ferroviario: traffico in tilt

Canegrate (Milano), 16 ottobre 2024 – L'ennesimo furgone incastrato nel sottopasso ha mandato in tilt la circolazione a Canegrate per l'intera mattinata. Un autista di origine straniera si è incastrato con un furgone nel sottopasso di via Marconi verso la metà della mattinata odierna. Molti i danni al veicolo, ma l'autista è rimasto illeso. Sul posto la polizia locale che ha dovuto bloccare il traffico nella zona, deviando il flusso veicolare verso l'altro sottopasso per poter accedere alla parte sud del paese. Non è la prima volta che succede e la situazione di emergenza rimane la medesima. In molti non guardano l'altezza del sottopasso ferroviario e creano incidenti e disagi.