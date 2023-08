A Canegrate furgone a tutta velocità resta incastrato nel sottopasso in via Marconi

Canegrate (Milano) – Una botta tremenda e il furgone resta incastrato nel sottopasso ferroviario per ore. Ennesimo incidente quello accaduto ieri sera a Canegrate in via Marconi con uno spettatore di eccezione, il sindaco Matteo Modica che ha assistito in diretta alla scena: "Ero appena uscito e saranno state le 21 quando un furgone, con musica a tutto volume, è arrivato a velocità sostenuta nel sottopasso non accorgendosi che non ci passava, nonostante i cartelli posti che sono andati contro il cassone e che dovevano farlo desistere da continuare".

"La folle velocità ha fatto il resto visto che il furgone si è letteralmente incastrato sotto il ponte e sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per poterlo tirare fuori". Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso. Alla guida del furgone un quarantenne di zona. Durante la notte è arrivato anche il tecnico di Rfi per valutare la stabilità del ponte ferroviario. La strada è stata chiusa per diverse ore e il traffico deviato.