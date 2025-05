Canegrate, sorprende un ladro nella piattaforma dei rifiuti. Addetto preso a pugni

Canegrate (Milano), 27 maggio 2025 – Un grave episodio di violenza si è verificato sabato scorso all’interno della piattaforma ecologica di Canegrate. Un addetto di Aemme Linea Ambiente, durante il proprio turno di lavoro, è stato aggredito fisicamente da un giovane abusivo sorpreso all’interno dell’area di raccolta rifiuti. Secondo quanto ricostruito, l’operatore avrebbe invitato l'intruso ad allontanarsi dalla piattaforma, ma di fronte alla richiesta l'uomo ha reagito con insulti e minacce, passando poi all’aggressione fisica.

L’addetto ha ricevuto un pugno in pieno volto e ha riportato ferite che hanno richiesto una prognosi di nove giorni. L’aggressore, identificato come un giovane di etnia rom, si è rapidamente dileguato facendo perdere le proprie tracce. L’operatore di Aemme ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di zona, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

Ma non è finita qui. La mattina successiva, domenica, ignoti si sono nuovamente introdotti nella piattaforma canegratese approfittando della chiusura festiva. Gli intrusi hanno messo a soqquadro l’area, spostando e rovesciando materiali, creando disordine e danni ancora da quantificare. Anche questo episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Due eventi in meno di 24 ore che hanno fatto esplodere la preoccupazione tra i lavoratori e tra i cittadini. In molti chiedono interventi urgenti per aumentare la sicurezza del sito, con l’installazione di sistemi di videosorveglianza, recinzioni più efficaci e un presidio più attento soprattutto nei giorni di chiusura. L’aggressione e il raid vandalico riaccendono l’attenzione su un tema troppo spesso trascurato: la tutela del personale impegnato nei servizi ambientali, la cui sicurezza deve essere garantita con la stessa attenzione riservata alla qualità del servizio.