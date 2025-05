Cognetta è pronta: "Ci aspettano mesi durissimi"

"Visto quello che mi hanno detto questa mattina, in occasione della mia prima visita agli uffici comunali, credo proprio che i prossimi mesi non saranno facili. Abbiamo molte cose da affrontare, problematiche che si sono incancrenite in questo anno di commissariamento". Valentina Cognetta, sindaco da meno di 24 ore, si è già messa al lavoro. "A breve decideremo anche la composizione della Giunta perché serve mettersi al lavoro da subito, Tutti insieme". Uno dei primi dossier da affrontare sarà quello del nuovo polo logistico che ha suscitato molte polemiche tra i residenti. "La convenzione è già stata firmata. Vedremo se ci sono degli spazi in cui inserirci per ottenere delle migliorie a favore dei cittadini". La campagna elettorale è stata assai impegnativa, condita da attacchi personali. "Ad essere onesta devo dire che mi sono anche divertita. Ho conosciuto molte persone- Le accuse? Parole che lasciano il tempo che trovano". Cognetta ha accolto positivamente la disponibilità degli "avversari" a lavorare nell’interesse del paese. "Da come si sono comportati dopo il voto e dalle loro parole ho tratto delle buone impressioni. Il paese ha bisogno di persone che lavorino con entusiasmo per risollevarlo dall’apatia in cui è finito in questi anni". Cognetta ha ottenuto 1344 voti. La sua avversaria, Annalisa Baratta, si è fermata a 910 voti. "Amministrare è un compito complesso e decisivo per il futuro della nostra comunità. Noi saremo lì a presenziare, a proporre, a collaborare ogni volta che ci sarà da costruire qualcosa di buono per tutti. Ci impegneremo per un’opposizione vigile e attenta" hanno dichiarato i componenti della lista Civitas. Giovanni Chiodini