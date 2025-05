Quarto Festival della musica: c’è da divertirsi

Tutto pronto per un weekend di musica, intrattenimento e allegria: da venerdì a domenica Villa Cortese ospiterà la 4ª edizione della Festa della Musica, l’evento organizzato dal Corpo Musicale San Filippo Neri, ormai diventato un appuntamento immancabile per la comunità locale. Per tre giorni, le vie del paese si riempiranno di note e colori, con sfilate di complessi bandistici e concerti che animeranno piazza Vittorio Veneto e via San Carlo 10b. In programma ci sono esibizioni di bande musicali, orchestre giovanili e gruppi di vario genere. A rendere più speciale l’atmosfera ci saranno momenti dedicati agli amanti della musica revival, grazie a dj set che faranno ballare tutti sulle hit degli anni ’70, ’80 e ’90.