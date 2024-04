Campi da padel al posto del verde. Scatta la petizione

Salvare l’area verde di Madonna in Campagna nel rione di Sacconago a Busto Arsizio. È partita nei giorni scorsi la petizione online su change.org dal titolo "Preserviamo il territorio di Madonna in Campagna a Busto Arsizio come area verde", già raccolte oltre 800 adesioni. Sulla zona incombe un progetto, revisionato rispetto alla prima stesura e confermato, che prevede la realizzazione di campi da padel e calcetto, sottolineano i promotori: "È un luogo caro a tante persone della zona, una delle poche aree verdi rimaste, il territorio di Madonna in Campagna a Busto un’oasi naturale per noi residenti. La sua bellezza e tranquillità ci hanno offerto un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana".