Cambio della guardia. Salutano due presidi. Una va al ministero

Cambio al vertice di due tra gli istituti scolastici superiori più importanti del territorio: lasciano il loro incarico la dirigente scolastica del liceo Galileo Galilei, Fiorella Casciato, e quella dell’Istituto Dell’Acqua, Laura Landonio. La prima si trasferirà a Roma per assolvere a un incarico che la impegnerà per almeno un anno al Ministero dell’Istruzione: "Al termine di due anni di direzione, la professoressa Casciato ha colto l’occasione per condividere con l’intera comunità scolastica una riflessione sulla sua gratificante esperienza di lavoro presso il nostro Liceo – spiegano dall’istituto legnanese –, da cui emerge una visione di scuola che pone al cuore dei processi decisionali il successo formativo di ciascuno studente, fine e misura di ogni pianificazione scolastica, sulla base di un modello di inclusività ad ampio spettro, capace di non lasciare indietro nessuno e coltivare i talenti di ciascuno". Agli studenti la dirigente ha augurato "un bellissimo percorso di scuola e di vita, in cui ogni sogno si trasformi in un successo, ogni inciampo in un desiderio di ripresa e ogni ripartenza in una sfida entusiasmante". A partire da domani sarà Monica Fugaro a farsi carico della dirigenza: è laureata in Lingue e letterature Straniere e in Scienze Politiche, con Master in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturalià".

Saluta l’Istituto Dell’Acqua, invece, la dirigente scolastica Laura Landonio che oggi conclude il suo incarico e sarà sostituita da domani da Emanuele Giordano. Landonio si è congedata da docenti e studenti dell’Istituto con una lettera: "Siete il cuore della scuola e rappresentate il nostro futuro; a voi ho dedicato le mie attenzioni per creare le migliori condizioni per farvi sentire bene a scuola – ha scritto la dirigente –. Sento di sottolineare che in ognuno di voi ci sono potenzialità e debolezze...; le prime vanno coltivate con perseveranza e sacrificio, le altre vanno prima accolte poi compensate con l’aiuto di valide figure educative".

Paolo Girotti