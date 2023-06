Legnano, i tifosi lilla vanno in Comune: il rischio per la società è di perdere il lo stadio Mari

Legnano - «Stiamo facendo e faremo di tutto affinché l’Ac Legnano possa continuare a giocare allo stadio Giovanni Mari perché questa è la nostra volontà". Questa la rassicurazione data dall’assessore allo sport Guido Bragato ai Boys lilla che l’altra sera si sono presentati a Palazzo Malinverni per parlare della convenzione per lo stadio che scade il giorno 30. "Ai tifosi ho ribadito che la convenzione è uno strumento, non un fine - spiega il sindaco Lorenzo Radice- :indipendentemente da chi firmerà la convenzione, daremo come vincolo che la squadra lilla giochi al Mari. Quello che preme a tutti, amministrazione come tifosi, è assicurarsi l’iscrizione al campionato indipendentemente dalle vicende societarie".

La disponibilità dello stadio è tra i requisiti per iscriversi in D dal 10 al 14 luglio con le liberatorie che attestino gli avvenuti pagamenti dei tesserati e una fideiussione. Al momento però dalla fine dello scorso campionato tutto tace dalla società presieduta da Emiliano Montanari.

"Abbiamo - dice Bragato- richiesto e atteso risposte sul rinnovo della convenzione per un mese e mezzo, dopo il colloquio a distanza con la presidenza lilla il 9 maggio. Perciò sembra inspiegabile l’aut aut ricevuto venerdì scorso dalla presidenza lilla in merito all’esecuzione dei lavori di ripristino del manto erboso per cui questi devono essere eseguiti esclusivamente da parte di aziende individuate dalla stessa".