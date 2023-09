Cade dall’impalcatura da un’altezza di due metri. Grave muratore di 28 anni, controlli sul cantiere

Grave infortunio sul lavoro ieri a Gerenzano, ferito un operaio di 28 anni, caduto da un’impalcatura in un cantiere di via Turati. L’incidente è accaduto poco dopo le 11, il giovane è finito a terra da un’altezza di 2 metri, l’impatto è stato violento. Subito allertati i soccorsi dai colleghi che stavano lavorando con il ventottenne. Agli operatori sanitari le condizioni del muratore sono apparse subito gravi, quindi è stato trasportato in elicottero in ospedale a Varese: ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico importanti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno in supporto ai funzionari di Ats Città metropolitana competenti in materia di infortuni sul lavoro. Da accertare se nel cantiere tutte le norme in materia di sicurezza fossero rispettate. Intanto continua la sollecitazione dei sindacati a favore di maggiori controlli da parte degli organi competenti.Ros.For.