“Buoni mobilità”. Spesi 55mila euro

Studenti e lavoratori registrati sull’app Wecity potranno ricominciare a "pedalare" per guadagnare Co2 coin da spendere nei quasi cinquanta esercizi commerciali accreditati. Sino al 15 giugno, infatti, riparte l’iniziativa dei buoni mobilità, che rientra nel progetto "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile", con cui la giunta comunale contribuisce a incentivare gli spostamenti in bicicletta, in monopattino o ai piedi, e il commercio di vicinato. Lavoratori o studenti di età superiore a 16 anni che abitano, lavorano o studiano a Legnano possono già accreditarsi registrandosi sull’app Wecity, monitorare i chilometri percorsi e maturare il credito, pari a 0,25 euro per chilometro percorso in modo sostenibile. Il valore complessivo dei buoni mobilità deliberato dall’esecutivo legnanese è pari a 6mila 657 euro, somma che permette di aggiungere 200 nuovi utenti ai 600 già registrati. Sono aperti anche i termini per gli esercizi commerciali per accreditarsi all’utilizzo dei buoni mobilità. L’iniziativa ha funzionato sino ad oggi? Dall’inizio del progetto sono stati pedalati circa 62mila chilometri fra istituti superiori e lavoratori/studenti individuali, mentre 55mila euro è la somma spesa negli esercizi commerciali della città.P.G.