Botti e inciviltà. Conta dei danni in piazza Dante

Si contano i danni in piazza Dante, a Ferno, dopo che la notte di San Silvestro è stata utilizzata come “base“ per lanciare petardi e fuochi d’artificio. Il giorno dopo le condizioni della piazza hanno suscitato indignazione e amarezza in città. a partire dal sindaco Sarah Foti che si è accodata ai commenti di tanti fernesi, davanti ai danni causati. "La pavimentazione della piazza è danneggiata – spiega Foti –. Il personale del Comune ha effettuato un primo sopralluogo per valutare la situazione e quindi decidere gli interventi di pulitura, con costi ancora da quantificare". Su quanto accaduto la notte di San Silvestro stanno lavorando gli agenti della polizia locale per individuare i responsabili. L’area è sorvegliata da telecamere, pertanto le immagini registrate potrebbero fornire elementi importanti per identificare i vandali. Nel frattempo il sindaco lancia un appello ai suoi concittadini.

"Li invito alla collaborazione, se qualcuno ha visto qualcosa collabori con il comando. Non si possono chiudere gli occhi e far finta di nulla davanti a gesti di inciviltà come questi, che sono un’offesa all’intera comunità - ha denunciato il sindaco -. La legalità e il rispetto delle regole vengono prima di tutto, sono alla base della convivenza civile. E queste regole non sono state rispettate dai vandali che hanno danneggiato la piazza". Foti ricorda il progetto che impegna l’amministrazione comunale nelle scuole con i ragazzi e che riguarda proprio l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, fondamentali nella formazione dei futuri cittadini.

Intanto, di fronte alla piazza danneggiata dai botti e dai fuochi d’artificio, i fernesi condividono l’amarezza e l’indignazione del primo cittadino come pure la convinzione che i responsabili non la debbano passare liscia.