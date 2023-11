Boschi della droga del Saronnese. Sequestrato un chilo di hashish e coca

Due pusher in manette, un chilo di droga sequestrata, è il risultato dell’operazione condotta nei boschi del Saronnese, tra Cislago e Gerenzano, dai militari dello squadrone dei cacciatori di Sardegna che da mesi stanno passando al setaccio le aree boschive della provincia di Varese, un impegno senza tregua contro lo spaccio. I due spacciatori, trentenni, un italiano e un nordafricano, sono stati sorpresi dai militari in uno dei bivacchi utilizzati come base nei boschi, tre complici sono riusciti a fuggire. Il nordafricano è stato trovato con mezzo chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti, con sé aveva anche una pistola con matricola abrasa con la quale ha colpito un militare nel tentativo di fuggire. Per entrambi è scattato l’arresto, al nordafricano è contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la pistola sequestrata sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per determinarne la provenienza. Sequestro di droga effettuato l’altro giorno anche a Malpensa dove è stato fermato un trentenne ugandese: nello stomaco aveva 66 ovuli di eroina.