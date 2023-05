Boschi crocevia della droga Arrestato pusher trentenne

Prosegue incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive da parte delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi a conclusione di un’articolata indagine gli agenti della Polizia di frontiera di Luino hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un trentenne che secondo quanto appurato gestiva stabilmente una fiorente piazza di spaccio in un punto defilato nei boschi di Rancio Valcuvia, riconoscibile nel gergo come "alla sbarra gialla", dove per mesi nel corso del 2022 si sono recati abitualmente numerosi consumatori per acquistare droghe di vario tipo. Gli operatori hanno pazientemente ricostruito le responsabilità in numerosi episodi di spaccio del trentenne che è stato arrestato nel corso di un altro servizio e attualmente è detenuto. Nell’ambito di un’altra attività di controllo i poliziotti nel territorio boschivo di Montegrino Valtravaglia hanno sorpreso tra i consumatori in cerca di sostanze un ventiseienne residente a Porto Valtravaglia destinatario di un’ ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip presso il Tribunale di Varese, che lo sospetta autore di due tentate rapine a mano armata nel mese di febbraio di quest’anno ai danni di due ristoranti di Rancio Valcuvia e Cittiglio. Per sottrarsi ai controlli degli agenti il giovane ricercato ha inutilmente tentato la fuga a bordo di un’autovettura ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e infine condotto in carcere. Agenti costretti all’inseguimento anche in un altro servizio nei boschi in prossimità di Montegrino Valtravaglia dove hanno sorpreso tra gli acquirenti nella piazza boschiva di spaccio un trentacinquenne residente a Cugliate Fabiasco che ha tentato di fare perdere le proprie tracce dandosi a rocambolesca fuga sulla sua motocicletta (risultata senza assicurazione) ma è stato raggiunto e fermato. È stato anche scoperto che aveva già subito il ritiro della patente e che allo scopo di sfuggire ai sistemi di videosorveglianza lungo le strade aveva parzialmente alterato la targa della moto. Ha opposto resistenza agli agenti e li ha minacciati, pertanto è stato segnalato all’autorità giudiziaria e il Questore di Varese ha emesso nei suoi confronti l’avviso orale. Sanzionati anche 15 clienti per detenzione a uso personale di stupefacenti.Rosella Formenti