Boffalora, premio in denaro e un attestato agli studenti dieci e lode del paese

Boffalora Sopra Ticino (Milano), 16 dicembre 2024 – Giornata speciale per 29 eccellenze boffaloresi. Durante i mercatini di Natale il Comune di Boffalora, il sindaco Sabina Doniselli e alcuni assessori hanno premiato gli studenti che si sono maggiormente distinti durante lo scorso anno scolastico. In totale, sono risultati essere 29 i ragazzi aventi diritto al premio che, annualmente, il Comune elargisce a chi rientra in determinati parametri (semplicemente la media voto finale conseguita). Agli otto studenti che hanno superato l’esame di III classe della scuola secondaria di primo grado con 9/10 è stato rilasciato un premio di riconoscimento del valore unitario di 100 euro. I tre che hanno superato l’esame con 10/10, invece, hanno ricevuto 130 euro. All’unico studente da 10/10 e lode, è stato dato un premio di 150 euro.

Da sinistra, la sindaca Sabina Doniselli assieme a due studenti neolaureati

Il valore dei premi

Ben 250 euro, invece, il riconoscimento elargito agli undici studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno mantenuto una media, nell’anno scolastico 2023/24, di almeno 9/10. Infine, 300 euro all’unico neo diplomato (99/100) e 450 euro ai cinque neolaureati con votazione finale pari o superiore a 107/110. “Per questa bellissima iniziativa, pensate per celebrare le eccellenze studentesche del nostro paese sono stati stanziati 6.640 euro. I premi di riconoscimento esistono da moltissimi anni. Anche le precedenti amministrazioni hanno sempre avuto un occhio di riguardo per i nostri studenti modelli. Alcuni di loro, li rivedo più volte nel corso dei vari anni e questo certifica il loro costante impegno”, le parole del sindaco Doniselli. Tanta la soddisfazione da parte degli studenti premiati che, oltre al premio economico, hanno ricevuto anche un attestato-ricordo.