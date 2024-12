Screening HIV a Legnano: test gratuiti nelle scuole per sensibilizzare gli studenti

Il dato è ancora consistente: sono 39 milioni nel mondo le persone che convivono con l’HIV. A presentare questi numeri agli studenti dell’Isis Bernocchi è stato Stefano Rusconi, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Legnano e docente dell’Università degli Studi Milano. Insieme ai medici della sua equipe, Dario Bernacchia e Francesco Bassani, è stato ospite della scuola legnanese per una conferenza sulle malattie sessualmente trasmissibili.

L’incontro ha rinnovato un appuntamento che lo scorso maggio, in occasione della Spring European Testing Week, aveva già portato i medici in cattedra per una lezione su HIV e infezioni sessualmente trasmesse ad alcune classi del triennio del Bernocchi. Questo evento ha fatto da apripista per una serie di iniziative nelle scuole superiori di Legnano.

La collaborazione con il reparto di Malattie Infettive, il Comune e la cooperativa Albatros ha consentito di portare il servizio di test gratuito e anonimo per la rilevazione dell’HIV, offerto da Legnano Checkpoint, all’interno degli Istituti Bernocchi, Dell’Acqua e Barbara Melzi, nel corso di tre mattine della Testing Week autunnale, tra il 18 e il 25 novembre.

L’accento è stato questa volta posto sull’attività di screening, punto su cui il Professor Rusconi sta conducendo una vera battaglia.