Impegno e passione per lo studio. Il metodo Montessori ha fatto centro

Si è concluso il progetto Inspired by Montessori, nato dalla sinergia tra l’Istituto comprensivo viale Legnano e WeSchool, reso possibile dai fondi Pnrr. Il percorso si ispira alla pedagogia montessoriana, i cui principi sono stati applicati a un’attività di project-based learning che prevede l’utilizzo del software CoSpaces per la realizzazione di elaborati digitali in realtà virtuale. Sono state proposte attività laboratoriali a più di 100 studenti e studentesse in situazione di fragilità educativa e a rischio di dispersione, individuati tra le classi della secondaria di primo grado. L’obiettivo? Riaffezzionarli alla scuola e riappassionarli allo studio. Il progetto è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Monica Fugaro, e così lo commenta: "Il nostro Istituto da tre anni ha aperto una sezione a metodo Montessori alla scuola primaria, perchè consideriamo il metodo fortemente attuale e ci piace l’idea di ottimizzare anche alla secondaria di primo grado i principi montessoriani, grazie all’utilizzo sempre più sistemico di didattica laboratoriale". La didattica ha previsto 10 incontri da due ore.

Gli studenti, divisi in gruppi, hanno progettato su carta i propri mondi virtuali: partendo da un primo brainstorming e uno schetch grafico sotto forma di storyboard, fino a stilare il proprio diario di bordo (tipico della didattica montessoriana), per pianificare le attività da svolgere e tracciare man mano quanto si è fatto e imparato.

I gruppi potevano scegliere tra due attività: creare un gioco interattivo su uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 (il documento globale dello sviluppo sostenibile, ndr) oppure ricreare nella realtà virtuale un mondo di fantasia tratto dalla letteratura o da film e serie tv. I gruppi hanno scelto autonomamente come interpretare le sfide. I risultati sono stati molto originali: da cacce al tesoro, quiz ed escape room sugli obiettivi 14 (vita sott’acqua) e 15 (vita sulla Terra), alla ricreazione di scene tratte da Harry Potter, Inside Out, la Bella Addormentata e altre storie che li appassionavano. Infine allieve e allievi hanno lavorato alla realizzazione dei lavori su CoSpaces.