Un lungo anno di traguardi e nuovi impegni

La Fondazione Bianca Ballabio ha presentato i risultati del 2024 e i progetti per il 2025, rinnovando il suo impegno nel sociale, nell’educazione e nel settore sanitario. Nata nel 2021 per volontà di Michela Bonzi e Massimo Ballabio in memoria della figlia Bianca, scomparsa in un tragico incidente, la fondazione promuove borse di studio, donazioni, eventi solidali. Durante l’anno, ha contribuito all’acquisto di un ecografo e di lettini da parto per l’ Ostetricia e la Ginecologia dell’ospedale di Legnano, rafforzando una collaborazione che ha già portato alla creazione di una sala parto ad acqua. La Fondazione ha sostenuto poi studenti di medicina, tra cui Serena Gregori, che ha raccontato come la borsa di studio ricevuta le abbia permesso di proseguire la ricerca in Germania e di avviare la carriera di cardiologa. Un contributo che non solo supporta i giovani, ma rafforza l’eredità di Bianca nel mondo accademico.

Eventi come un torneo di tennis e un trofeo di golf hanno rafforzato i legami con la comunità, attirando numerosi partecipanti. "Queste iniziative ci permettono di condividere i valori di Bianca e creare momenti di aggregazione", ha spiegato Michela Bonzi. Per il 2025 la Fondazione punta a donare nuovi lettini e un ecografo all’ospedale di Legnano, a istituire borse di studio in collaborazione con l’Università di Sassari e con Famiglia Legnanese, a promuovere iniziative culturali, come un concerto di pianoforte sempre in memoria di Bianca. La serata si è conclusa con la condivisione di ricordi e con il ringraziamento di Massimo Ballabio: "La comunità cresce intorno a noi e questo ci dà la forza per andare avanti". Ch.S.