Legnano, rivoluzione al mercato: meno banchi e riqualificazione da 300mila euro

Legnano (Milano), 5 luglio 2025 – Un nuovo assetto generale per provare a ridare lustro a un mercato cittadino che negli anni ha perso smalto: dall’ultima settimana di giugno è divenuto operativo il lavoro di riorganizzazione degli spazi del mercato, partito con la soppressione degli stalli non occupati dagli operatori e la conseguente diminuzione degli spazi - da 147 a 121 - che punta a limitare la presenza degli spuntisti.

La situazione dell’occupazione degli spazi attualmente vede assegnati, sui 121 posti disponibili, 99 per il mercato del martedì e 105 per quello del sabato. La riorganizzazione ha condotto a eliminare gli spazi che si erano creati fra gli operatori e a distribuire le bancarelle in “isole”, nella maggior parte dei casi composte da quattro postazioni. Questi raggruppamenti, che permettono alle bancarelle di avere due lati per l’esposizione delle merci, dovrebbero concorrere quindi anche alla loro valorizzazione. La riorganizzazione mantiene la suddivisione fra zone alimentari e non alimentari e raggruppa, per la prima volta, le bancarelle che vendono merci usate, in una area a loro dedicata.

I lavori strutturali nell’area del mercato, invece, riguarderanno la riqualificazione del viale centrale, la realizzazione di un chiosco per la Polizia locale e della piattaforma di raccolta per i rifiuti, oltre all’adeguamento igienico sanitario per le postazioni dei pescivendoli: comportano un investimento di 300mila euro e potrebbero prendere il via nei mesi autunnali.