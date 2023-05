Blitz alla rampa della 336 Albanese in manette per spaccio di droga

L’altra notte un albanese di 24 anni per detenzione ai fini dello spaccio. Il giovane è stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri di Busto Arsizio in prossimità della rampa di accesso alla superstrada 336 per Malpensa.

In auto i militari hanno trovato tracce di droga, a quel punto sono scattati gli approfondimenti con la perquisizione dell’abitazione dell’albanese a Cassano Magnago dove hanno trovato 50 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina pronti per lo spaccio.

Da quanto emerso l’attività dello spacciatore era concentrata nell’area cassanese. Ieri mattina è comparso in Tribunale a Busto Arsizio, per il giovane arresto convalidato.