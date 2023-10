Black-out in zona Magenta: centinaia di famiglie al buio per ore

I continui lavori sulla linea elettrica hanno causato ieri un guasto piuttosto serio alla rete nella zona di via Magenta a ridosso della scuola primaria. La corrente è svanita senza alcun avviso verso le 16.30 e non è più ritornata per diverse ore lasciando al buio centinaia di famiglie. Il gestore della rete aveva spiegato che i guasti delle scorse settimane erano in risoluzione ma così non è stato. La rete elettrica a ridosso di via Magenta ha lasciato senza corrente intere zone dove in compenso è tornata, dopo intere settimane di buio, l’illuminazione pubblica. In queste ore continuano i lavori in corso per la risoluzione dei problemi che nei giorni scorsi hanno interessato intere zone del paese. Negli scorsi giorni vaste zone sono rimaste al buio col paradosso dei lampioni accesi in pieno giorno. Il guasto è stato giudicato importante tanto da interessare la linea elettrica dell’impianto che alimenta i centri luminosi della via Magenta e di alcune traverse. I tecnici stanno intervenendo per la ricerca del guasto.

Dal 26 sono stati rialimentati e quindi sono funzionanti, gli apparecchi luminosi delle seguenti vie: Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, Pordenone, Rovereto, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino e Como. Ecco il numero verde per segnalare i guasti agli impianti di illuminazione pubblica: 800.97.84.47.