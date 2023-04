Binari da Malpensa alla linea del Sempione, il cantiere avanza

Avanza il cantiere per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione di Rfi a Gallarate, un intervento contestato fin dall’inizio dagli ambientalisti e dai comitati di cittadini che si erano mobilitati contro il progetto ritenuto inutile e devastante per il territorio. I lavori stanno cambiando il paesaggio, l’impatto sull’ambiente è evidente: nei giorni scorsi è stato abbattuto il filare di alberi lungo il Sempione tra Gallarate e Casorate Sempione, una presenza secolare che resterà nelle fotografie, ma in quella zona è previsto il raccordo ferroviario con la linea Milano – Domodossola. Via dunque le piante i lavori procedono e a breve entrerà in azione la trivella per realizzare il tunnel ferroviario previsto nel progetto. Il collegamento ferroviario a doppio binario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti. L’opera è il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto "Global Project" Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2. E permetterà di potenziare gli itinerari verso Milano.

L’aeroporto diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri. La conclusione dell’opera da 211 milioni di euro, è prevista a dicembre 2024. Il tracciato ferroviario sarà realizzato parte in galleria e parte in trincea, l’intervento limiterà l’impatto sul territorio con misure di mitigazione ambientale: interventi di recupero delle aree forestali, interventi per il ripristino della brughiera, oltre alla realizzazione di due ecodotti e di due passaggi faunistici per animali di piccola e media taglia.