Bimba di due anni riesce a chiudere la madre fuori casa

Si era chiusa a chiave in casa lasciando fuori la mamma. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ieri mattina a Magenta per liberare una bimba di nemmeno due anni che aveva girato tutte le mandate della porta di ingresso della sua abitazione di via Santa Teresa, mentre la mamma era rimasta fuori. La donna ha cercato l’aiuto dei vicini per tentare di entrare in casa, ma non era possibile. Non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno rotto la porta e consentito alla donna di riabbracciare la piccolina. La sera precedente, sempre a Magenta, un episodio analogo. Protagonisti dei ragazzi più grandi, di circa 14 anni. Si erano ritrovati al parco caduti in Russia di via Santa Crescenzia. Verso le 19 è arrivata l’addetta alla chiusura del parco che ha gridato a voce alta di uscire. Sembrava che l’area fosse deserta e, quindi, ha chiuso, andandosene immediatamente. Un ragazza e una ragazza ssono rimasti chiusi all’interno. La Polizia locale ha dovuto romprere il catenaccio per farli uscire.G.M.