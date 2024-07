Billy Mills cittadino benemerito di San Vittore Olona

San Vittore Olona (Milano), 31 luglio 2024 - Cinque Mulini e FIDAL Milano hanno organizzato una conferenza stampa e TV per celebrare il ritorno sul “campo gara” di Billy Mills, leggendario campione olimpionico di Tokyo 1964 e vincitore del Cinque Mulini Cross Country nel 1965.

L’incontro, condotto con maestria dallo speaker Walter Brambilla, ha esplorato la vita e la carriera di Mills, un vero esempio di dedizione e spirito sportivo. L’evento è stato reso ancora più speciale, grazie anche alla collaborazione di FIDAL Milano e FIDAL Lombardia. Ad accogliere i partecipanti, il presidente onorario dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 a.s.d., Giuseppe Galli, insieme al presidente in carica Giuseppe Gallo Stampino e a Gianni Mauri, presidente di FIDAL Lombardia.

La serata ha visto un momento di grande emozione al municipio di San Vittore Olona, dove il Sindaco Marco Zerboni ha conferito a Billy Mills la Benemerenza Civica, riconoscendo i suoi straordinari successi sportivi e il suo impatto positivo sulle comunità. Billy Mills da decenni, infatti, è un fervente sostenitore delle cause umanitarie e della giustizia sociale, dedicando gran parte della sua vita a migliorare le condizioni dei giovani nativi americani, attraverso la sua associazione, Running Strong for American Indian Youth; al termine dell’incontro, al campione è stato devoluto un cospicuo contributo, raccolto per sostenere la sua causa. La maratona di eventi con il campione olimpionico si è conclusa in un’atmosfera carica di energia e spirito sportivo.