Bilancio 2024. Nessun aumento di tasse e tributi

Approvato, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, il nuovo bilancio previsionale. Nel prossimo anno si spenderanno 756mila euro di interventi pubblici. "Il bilancio 2024 – ha spiegato l’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Marco Rotondi – non registra alcun aumento di tasse, tributi e tariffe di servizi comunali. Le spese discrezionali sono state ridotte all’indispensabile. Tra quelle per consulenze, restano solo quelle strettamente necessarie. Nel massimo rispetto di coloro che saranno chiamati a gestire nei prossimi anni il Comune, nel triennio 2024-2026 abbiamo cercato di programmare unicamente il compimento delle opere pubbliche e degli investimenti già approvati e finanziati, evitando di approvarne di nuovi, salvo ovviamente in quei contesti rappresentati da finanziamenti e contributi pubblici a sostegno degli investimenti, lasciando poi alla nuova compagine amministrativa la decisione circa il loro effettivo utilizzo in caso di ottenimento delle coperture finanziarie. Purtroppo anche durante il triennio preso in esame permarranno le principali criticità che hanno condizionato l’intero mandato di questa Amministrazione".

Si interverrà sulla scuola media Leopardi per 500mila euro, sul rifacimento dei manti stradali per 30mila, con interventi di manutenzione degli alloggi comunali per 20mila euro oltre a 180mila per la manutenzione ordinaria, 70mila che andranno al relamping degli edifici comunali nonché 50mila per la manutenzione del cimitero.

Ch.S.