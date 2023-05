“Bike & Walk” entra nel concreto con esperienze di mobilità leggera

La Provincia di Varese punta sulla mobilità leggera e lo fa partendo dai più giovani. Villa Recalcati promuove la strategia “Bike & Walk“ che si pone una serie di obiettivi, a partire dalla realizzazione di un sistema ciclopedonale provinciale completo, connesso, riconoscibile e dotato di servizi di supporto. A questo aspetto, che si traduce nella creazione di nuovi tratti di ciclabili, si affianca la promozione di una cultura della mobilità dolce. L’attività coinvolge in primis gli studenti: insieme a Università dell’Insubria, Politecnico di Milano e associazione Està, la Provincia ha lanciato infatti “Bike & Walk Scuola“.

Le attività sono iniziate nel 2022 con incontri formativi di approfondimento per docenti, dirigenti, professionisti, amministratori e tecnici comunali. Quest’inverno sono state coinvolte direttamente alcune scuole per individuare insieme possibili buone pratiche di mobilità leggera casa-scuola da sperimentare nel loro contesto e con l’intento di creare un gruppo di scuole “Bike & Walk“ in grado di testimoniare la loro esperienza agli altri istituti del Varesotto.

Ora la fase più operativa: l’attività entra nel vivo con una serie di incontri, dal 15 al 27 maggio, con le scuole chiamate a realizzare esperienze concrete di mobilità leggera. Tutti gli istituti di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare, in particolare le realtà già coinvolte nel programma Green School.

Sempre a maggio un gruppo ristretto di scuole realizzerà una serie di azioni pilota. Innanzitutto pedibus e bicibus, per evitare l’utilizzo dell’auto nei percorsi casa-scuola; quindi un diario individuale con la raccolta delle esperienze e momenti di condivisione. Ma anche attività più concrete per incentivare l’uso delle due ruote, come la posa di rastrelliere per biciclette e laboratori di manutenzione tenuti da una ciclofficina.

L.C.