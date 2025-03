Bicipolitana, l’attesa è finita. Partono i lavori in via 20 settembre per il percorso della linea 2

Nuova “linea” della Bicipolitana cittadina da strutturare, nuovi lavori in corso. Cominceranno infatti domani i lavori per delineare il percorso della linea 2 della Bicipolitana (San Giorgio su Legnano – Castellanza) nel tratto di via 20 Settembre che si snoda a partire dalla rotatoria per San Giorgio. In via 20 Settembre, infatti, saranno realizzate con questo intervento corsie ciclabili in ciascun senso di marcia a partire dalla rotatoria con la provinciale per Inveruno (SP12) e poi sino all’incrocio semaforico con via San Bernardino.

I primi interventi al via da domani riguarderanno l’allargamento del marciapiede a uso ciclopedonale su cui si immetterà il tratto di ciclabile in uscita dalla rotatoria e il rialzo dell’attraversamento pedonale tra la stessa rotatoria e via d’Annunzio. Il rialzo sarà verniciato in rosso per rendere più sicuro l’attraversamento di pedoni e biciclette. Come successo in altre occasioni gli interventi comporteranno il restringimento della carreggiata. La linea 2 della Bicipolitana è quella che ha l’obiettivo di estendersi tra San Giorgio e Castellanza attraversando Legnano.

In una direzione la ciclabile si sviluppa a partire da piazza Monumento e poi lungo via XXIX Maggio: dall’altra parte della città, in via XX Settembre, il progetto prevede che la Bicicpolitana colleghi l’intersezione semaforica di via Venegoni con la rotonda della provinciale per Inveruno, la SP12. Concluso il primo tratto al via da domani, sarà certo più complesso trovare spazio per la corsia dedicata nel tratto che si estende tra via Venegoni e via San Bernardino. Il quadro economico del progetto della Linea 2 è di 275mila euro.

