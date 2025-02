Bicipark, una pacchia per i ladri. Quaranta furti da settembre. La Fiab: denunce senza risposta

"Dallo scorso settembre nel bicipark della stazione ferroviaria cittadina sono state rubate almeno 40 bici. Una decina i furti commessi nelle ultime tre settimane". La denuncia è dell’associazione Fiab Abbiateinbici, che da tempo invoca la riattivazione dei controlli agli accessi al piazzale esterno della stazione, dove ogni giorno vengono lasciate centinaia di biciclette usate dai pendolari per raggiungere lo scalo ferroviario. Oltre ai furti Fiab segnala che una decina di bici, nello stesso periodo, sono state cannibalizzate, depredate di ruote e selle. "La realtà è probabilmente ancora più grave, dato che noi contiamo i lucchetti tagliati rimasti al suolo, ma i derubati spesso si portano via gli avanzi delle loro catene. E non abbiamo una stima di cosa succede a chi lega la bici fuori del bicipark" scrivono dall’associazione. "Ogni giorno nel bicipark stazionano 80-100 bici, in 6 mesi ne è stata rubata più della metà". Sino al 2020 c’era un sistema di controllo poi cancellato dalla Giunta con la giustificazione di un costo troppo elevato. Da allora più nulla nonostante non manchino le proposte a riguardo (una ciclofficina o assegnazione dell’area ad una cooperativa sociale).

"Pensate se dal parcheggio sull’altro lato della stazione (80 posti auto) fossero stati rubati metà degli automezzi – prosegue la denuncia –. Di sicuro gli amministratori avrebbero chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per chi va in bicicletta invece, nonostante le segnalazioni che mandiamo sistematicamente, mai nessun segno di interesse. Vorremmo che qualcuno spiegasse le ragioni di tanta disattenzione: chi usa la bicicletta è un cittadino di serie Z? Eppure proprio in Abbiategrasso ci dovrebbe essere ben più attenzione a questo tema, visto che da anni la stessa amministrazione che guida la città ha lanciato lo slogan “Abbiategrasso città green”".

Giovanni Chiodini