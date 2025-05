Bcc in salute. Conti approvati. Utile in aumento

Un bilancio in crescita, una banca solida e un forte impegno verso il territorio. L’assemblea dei Soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, riunitasi domenica 4 maggio al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, ha approvato all’unanimità il bilancio 2024. I numeri parlano chiaro: utile netto a 20,43 milioni di euro, in aumento del 23,6% rispetto all’anno precedente, utile ante imposte a 24,21 milioni, e indicatori patrimoniali ben oltre i limiti regolamentari. Il CET1 ratio si attesta al 23,33 per cento, il Total Capital Ratio al 24,08 per cento mentre il Cost Income Ratio al 52,6 cento conferma l’efficienza della macchina operativa. Ad aprire i lavori, le parole del presidente Roberto Scazzosi mentre Riccardo Corino, Chief Business Officer del Gruppo Bancario Iccrea, ha definito la Bcc bustese come "punto di riferimento non solo per il territorio, ma per tutto il sistema Bcc. La vostra capacità di fare squadra, investire nel personale e mantenere la fiducia dei clienti è esemplare". Un plauso anche al presidente Scazzosi, per il suo ruolo alla guida di Bcc Factoring, società del Gruppo che nel 2024 ha smobilizzato quasi 3 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane.

Nel corso della giornata è stato anche presentato l’Osservatorio "BCC 5.0: come evolve la banca del territorio", realizzato dalla LIUC Business School con il coinvolgimento della Bcc e di alcune imprese locali. A illustrarne i risultati è stato il professor Andrea Venegoni. "Un progetto che deve proseguire – ha affermato Scazzosi – perché il legame tra banca e università radicate sullo stesso territorio è naturale e fruttuoso".