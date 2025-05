Basterà un’allerta meteo “gialla” per far rinviare gara finale e Provaccia

Da quest’anno, in caso di allerta meteo gialla, arancione o rossa, Palio di Legnano e Provaccia saranno annullati e rinviati. La decisione non sarà più lasciata alla discrezione del tavolo locale composto da Fondazione Palio, Comune e forze dell’ordine, ma seguirà in modo vincolante le direttive della Prefettura di Milano. Una comunicazione ufficiale è stata inviata agli enti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione. Sarà dunque la Protezione Civile, con le sue allerte diramate in tempo reale, a stabilire la fattibilità o meno di sfilata e corsa. Finora, nemmeno le piogge più intense avevano fermato il Palio: la sabbia silicea del tracciato garantisce sicurezza anche con il fondo bagnato, come dimostrato nell’edizione 2023, quando un violento acquazzone causò una lunga interruzione senza conseguenze di rilievo.