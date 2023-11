"Basta degrado". Nasce un comitato per spostare il terminal dei bus

I muri sono coperti di scritte vergate con pennarelli e vernice spray, nella zona si susseguono piccole risse, rapine, episodi di spaccio: una situazione che per i residenti è diventata ormai da tempo insostenibile e che nei giorni scorsi ha condotto infine alla nascita di un comitato, denominato "ViviLargoTosi". Il gruppo di definisce come "un’associazione, apolitica ed apartitica, di cittadini residenti a Legnano in Largo Franco Tosi e vie limitrofe, che ha come obiettivo il contrasto al degrado, il miglioramento del decoro urbano, l’aumento della sicurezza ed il contrasto all’inquinamento acustico ed ambientale di tale zona". La zona corrisponde con il terminal dei bus e proprio la presenza di questo interscambio ha generato più problemi che vantaggi: da tempo si discute del trasferimento del terminal nella zona della stazione ferroviaria, ma l’ipotesi è legata a doppio filo con il futuro di tutta l’area che comprende anche le palazzine ex uffici Franco Tosi. P.G.