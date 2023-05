Bareggio, tutta a destra Per Linda Colombo altri cinque anni con la fascia tricolore

di Giovanni Chiodini

Pronostico rispettato alle elezioni amministrative: il sindaco uscente Linda Colombo vince col 52,7% dei voti (3688) ed evita il turno di ballottaggio. Alle sue spalle finiscono Lorenzo Zanzottera 31 anni del Pd (30,05%) e Davide Casorati (Terzo Polo e civiche 19,98%). Tutta l’attenzione ai seggi era puntata proprio all’asticella del 50%. L’aggiunta alla coalizione di centrodestra della civica di Ermes Garavaglia che cinque anni fa costrinse Colombo al ballottaggio non dava molte possibilità alle altre due liste.

"Aver vinto queste elezioni al primo turno - ha commentato la Colombo - significa aver avuto ripagato dai cittadini di Bareggio tutto il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi cinque anni. Adesso ce ne saranno altri cinque in cui daremo continuità ad una progettualità condivisa dai cittadini. Da questa mattina torno al lavoro sapendo di avere alle spalle una squadra nuova, con molte energie da spendere". Ermes Garavaglia ha vissuto l’attesa dell’esito delle elezioni senza la tensione di cinque anni fa. E alla fine sorride abbracciando la riconfermata Linda Colombo.

"Sono veramente molto contento dell’esito del voto. Ci siamo impegnati tanto. Sono contento che la nostra scelta di aderire alla coalizione del centrodestra sia stata premiata dagli elettori. Ancora non so quanti voti abbiamo avuto e chi di noi entrerà in consiglio. L’importante era comunque esserci e in questa maggioranza ci saremo". "Nella nostra lista c’erano tante belle persone che si sono impegnate ogni giorno e in ogni occasione. Questo risultato ci premia anche per quello che hanno saputo fare". Davide Casorati sapeva che sarebbe stato difficile battere il centrodestra. "Colombo è stata eletta da un quarto dei bareggesi. Non ha tanto da cantar vittoria. Noi - ha commentato l’esponente delle tre liste civiche che l’hanno sostenuto - andremo in Consiglio con le nostre proposte anche se sono certo che non saremo ascoltati".

A Cisliano è stata eletta Ilaria Mora che ha portato a termine la corsa praticamente senza avversari ottenendo l’84,9% dei voti (1372 in totale). La seconda lista che candidava a sindaco Michelangelo Tranchese ne ha messi assieme 244. Cinque anni fa il sindaco uscente Luigi Durè aveva avuto 1326 voti (88,6%), la seconda lista 170 voti.