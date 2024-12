Babbo Natale è arrivato di corsa: "Uno spirito sano di condivisione"

Alla fine gli aspiranti “Babbo Natale per un giorno“ non si sono fatti pregare e si sono presentati in forze per la più classica - almeno nel format - delle corse prenatalizie: il Natale è iniziato di corsa a Busto Garolfo, infatti, grazie ai 400 Babbi natale che nell’ultimo fine settimana hanno percorso le strade principali del comune formando una marea rossa e bianca in occasione della prima edizione della Babbo Running locale. Tra loro anche il vice sindaco di Busto Garolfo e alcuni rappresentanti della giunta. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Running Bustese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Busto Garolfo, della Pro Loco e del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, non è stata ostacolata neppure dalla fitta nebbia calata sulle strade del paese, così che i 400 partecipanti, vestiti di tutto punto in bianco e rosso, si sono presentati al via dei due tracciati previsti: uno di 6 chilometri, aperto anche a nordic walking e camminatori, e una Family run di 3 chilometri, perfetta per le famiglie.

Nella sei chilometri a classificarsi al primo posto è stato Giacomo Alessi Fitsum dell’Atletica Ravello, davanti ad Andrea Borghi dell’atletica San Vittore Olona e Samuel Busti della Free Runner Busto Arsizio. In campo femminile Olivia La Rosa si è aggiudicata il primo posto, seguita da Monica Vazzana. "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento – ha commentato Paolo Sangregorio, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica Running Bustese, ideatrice dell’evento –. La macchina organizzativa ha visto lavorare una settantina di persone: la Pro Loco, l’amministrazione comunale, la protezione civile, il Milan Club, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ci ha sostenuto: in tanti ci hanno dato una mano. Ora l’appuntamento è a dicembre 2025 per la seconda edizione della Babbo Running a Busto Garolfo".

"È stato un anticipo delle feste natalizie – ha concluso Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –, un’iniziativa alla quale tutti hanno preso parte con uno spirito sano di condivisione e di amicizia, in una logica non solo agonistica e competitiva, ma anche partecipativa e di amicizia".

Paolo Girotti