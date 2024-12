Babbo Natale arriva al Castello. Laboratori, letture e concerti. Due giorni di eventi per tutte le età

Oggi l’attenzione si sposta su uno dei simboli riconoscibili della città: la magia del Natale conquista il Castello, entra nel suo cortile e nelle sue sale per una festa che durerà tutta la giornata con laboratori, racconti, musiche e canti. Si comincia alle 10 con i workshop nelle sale per le ghirlande di Natale (per adulti), per la creazione del libro di Natale (6–10 anni) e quello denominato "Pieghe preziose", ossia l’arte di confezionare i pacchi (aperto a tutti). Nel cortile del Castello, la Croce Rossa allestirà il villaggio di Babbo Natale e servirà panettone, vin brulè e cioccolata a tutti i presenti. L’associazione delle volontarie ospedale di Legnano realizzerà, invece, l’angolo di Santa Claus: i giochi per i bambini saranno a cura del gruppo Scout Agesci. Alle 11,30, immancabile, è programmato l’aperitivo con Babbo Natale. Nel pomeriggio, dopo l’arrivo degli zampognari, alle 15,15 partiranno, sempre nelle sale del Castello, due laboratori per la decorazione dei dolci di Natale (dedicati agli over13 anni) e per la creazione del centro tavola.

Seguirà il “Castello dei racconti“, un programma di letture animate per bambini e adulti a cura di RadiceTimbrica Teatro. Alle 17,30 nel cortile del Castello verranno intonate canzoni natalizie a lume di candela con il coro Laudamus, mentre alle 18,15 è previsto il concerto del corpo bandistico legnanese seguito dalla sorpresa finale. Sempre nella giornata di oggi, è in programma il concerto di Natale: l’appuntamento è questa sera alle 21,15 al teatro Tirinnanzi, dove saranno impegnate le scuole di musica Niccolò Paganini. Domani mattina, infine, torna in primo piano il corpo bandistico legnanese con il concerto fissato alle 10,30 nelle Gallerie Cantoni. Paolo Girotti