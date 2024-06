Avviati i lavori per la posa della fibra ottica

Sono iniziati a Parabiago i cantieri di Open Fiber nell’ambito del Piano Italia 1 Giga: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. "Finalmente siamo arrivati a servire con la fibra ottica anche le abitazioni fino ad ora scoperte dal servizio", dichiara l’assessore Dario Quieti. C.S.